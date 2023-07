Lucas Áfrico analisa preparação visando jogo da Conference League

Após cinco temporadas no futebol português onde defendeu Marítimo e Estoril, o zagueiro Lucas Áfrico trocou seu último clube pelo FK Qabala, do Azerbaijão. E quis o destino que, logo no primeiro ano na nova casa, Lucas realizasse mais um sonho: atuar em uma competição promovida pela UEFA.

Leia mais: Boca Juniors tem prazo para anunciar Edinson Cavani

Em jogo com gol olímpico, Canadá vira pra cima da Irlanda na Copa do Mundo

Na segunda fase pré-eliminatória da Conference League, a nova equipe do brasileiro garantiu vaga após obter a quarta colocação na Misli Premier League 22/23, o campeonato nacional do Azerbaijão. Nesta fase, o FK Qabala medirá forças contra o Omonia, do Chipre, valendo vaga para a terceira fase eliminatória anterior aos grupos.

Recém-contratado, Lucas sonha em alcançar a vaga e comentou sobre a preparação da equipe do Azerbaijão para o primeiro jogo do mata-mata que acontece na próxima quinta-feira (27), as 13h (de Brasília).

“Estamos preparados e empolgados para disputar essa vaga. Temos um time com bastante capacidade e muito aguerrido. Conseguimos encaixar bem nossa ideia de jogo nos amistosos e vamos progredir passo a passo. Estou bastante empolgado com a oportunidade e feliz com a minha escolha. Vamos com tudo”, afirmou o defensor.

Nome de 28 anos de idade, Lucas Áfrico tem passagens na base por diversos clubes do futebol paulista como Lemense, São Bernardo, Flamengo de Guarulhos e Santos antes de se tornar profissional pelo Londrina. Porém, foram somente três jogos antes de iniciar, ainda em 2018, a sua história no Velho Continente.