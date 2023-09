Lucas Barrios projeta seu jogo de despedida

Aos 38 anos, Lucas Barrios começa a projetar seu jogo de despedida da carreira profissional, onde vestiu inúmeras camisas no mundo da bola.

Na América do Sul, o clube que mais se identificou foi o Colo-Colo, que por sinal, foi extremamente importante ao projetá-lo ao futebol europeu.

No velho continente, o clube que mais agradou a Lucas Barrios foi o Borussia Dortmund, que ostenta uma das torcidas mais fanáticas do mundo.

Por conta das duas identificações, Lucas Barros quer um jogo entre companheiros que fez nos dois clubes para um duelo final.

“Eu gostaria de fazer uma partida entre Colo-Colo e Dortmund. São dois clubes especiais e, de preferência com um jogo no Monumental (Santiago). É um local muito especial na minha vida e quero muito realizar o desejo”, afirmou.

Brasil

No futebol brasileiro, Lucas Barrios passou na década passada e conquistou títulos com as camisas do Palmeiras e Grêmio.