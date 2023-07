Lucas Fernandes indica diferença entre futebol japonês e brasileiro

Atualmente na 11ª colocação do Campeonato Japonês, o Consadole Sapporo conta, há cinco temporadas, com o meio-campista brasileiro Lucas Fernandes em seu elenco.

Aos 29 anos, o jogador brasileiro chegou ao futebol asiático após passar por clubes de grande visibilidade no Brasil como Fluminense, Athletico-PR e Vitória. Hoje, Lucas Fernandes se consolidou no clube da Ilha de Hokkaido onde já disputou 158 jogos, sendo 16 na atual temporada, entre J-League, a J-League Cup e a Copa do Imperador.

Nesse período, Lucas Fernandes angariou experiência suficiente para poder apontar um aspecto que diferencia o futebol japonês do brasileiro. Para ele, a intensidade aplicada nos jogos e treinos é o ponto alto da cultura nipônica no esporte.

“No meu ponto de vista, aqui o nível de intensidade é bem alto. Os japoneses correm o tempo todo. No Brasil, presenciamos um jogo mais cadenciado e mais técnico. Estou na quinta temporada aqui e já acostumado com esse modelo de jogo. Agora, é seguir trabalhando no dia a dia para conquistar os objetivos do clube e os meus pessoais”, disse o meio-campista que marcou dois gols e deu três assistências na atual temporada.

Nas duas últimas semanas, o futebol japonês fez uma pausa. Dessa forma, as competições nacionais irão retornar a partir do próximo dia 2 de agosto, data em que o Consadole Sapporo vai até Kashima para enfrentar o Kashiwa Reysol, pela Copa do Imperador. Na avaliação de Lucas, a parada dos jogos foi importante tanto no aspecto do descanso como também para ajustes que precisavam ser feitos na equipe para os confrontos da segunda metade da temporada:

“Essa pausa é boa para podermos descansar e ao mesmo tempo ajustar as coisas para os jogos decisivos que teremos nesta segunda parte da temporada. Acredito que isso vai nos fazer muito bem para voltar com tudo nos próximos jogos.”