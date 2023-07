Lucas Pratto tem acordo com nova equipe

Após deixar o Vélez Sarsfield, o atacante Lucas Pratto fechou a sua transferência para o Defensa y Justicia.

De acordo com as informações da Argentina, o centroavante fechou contrato por uma temporada e possibilidade de estender por mais seis meses.

A proposta agradou a Lucas Pratto, que gostaria de permanecer no futebol argentino pois não estava disposto a mudar de país.

Inicialmente, o San Lorenzo tentou costurar o acordo, mas o salário do centroavante assustou e não houve acerto.

Vasco da Gama

No Brasil, quem tentou a contratação foi o Vasco da Gama, porém não teve acerto entre as partes e Pratto recusou a oferta.

