Mandatário do futebol na Bolívia denuncia ampla rede de manipulação de resultados

Uma denuncia de caráter extremamente grave sobre manipulação de resultados no país foi feita pelo presidente da Federação Boliviana de Futebol (FBF), Fernando Costa, em entrevista coletiva.

Segundo a principal figura gerencial da FBF, informações chegaram até ele de uma rede ampla envolvendo diversas figuras entre jogadores, treinadores, árbitros e até mesmo dirigentes de clubes da primeira divisão nacional e também de disputantes da Copa Simón Bolívar, o segundo escalão.

Evitando maiores detalhes como, por exemplo, quais jogos estariam mais especificamente sob análise, Fernando Costa disse que já estabeleceu contato com o presidente da Futebolistas Agremiados da Bolívia (Fabol), Erwin Romero, para que punições severas sejam aplicadas aos atletas envolvidos em caso das suspeitas de confirmarem.

A amplitude da contaminação do Campeonato Boliviano é tamanha que a paralisação do torneio enquanto se desenvolvem investigações mais profundas sobre o caso será colocada em pauta no próximo dia 5 de setembro. Na data em questão, representantes dos 17 clubes que disputam à elite nacional farão uma reunião em caráter emergencial, na sede da Federação Boliviana, para discutir de maneira mais detalhada o tema. Sendo que, diante das circunstâncias, a suspensão da disputa não está descartada.

Habitualmente, não existe obrigatoriedade da presença de representantes envolvendo todos os clubes da primeira divisão em reuniões ordinárias. Porém, nesta oportunidade, a FBF irá custear tanto o transporte como a hospedagem de todos os representantes, evitando qualquer argumentação no sentido de falta de condições orçamentárias para o devido comparecimento.