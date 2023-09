Maquete com projeto de nova Bombonera é revelado

Candidato a presidência do Boca Juniors na eleição que ocorrerá em dezembro deste ano, Jorge Reale demonstrou, pela primeira vez, uma maquete física sobre o projeto de erguer uma reformulada La Bombonera. Antes, somente imagens em programas 3D haviam sido apresentadas.

Em reunião com outros integrantes da ‘Agrupacion Boca La Causa’, chapa responsável pela promoção da candidatura de Reale, foi explicada, dentre outros detalhes, a forma como o projeto situado na Isla Demarchi (península na cidade de Buenos Aires próxima a turística região de Puerto Madero) será financiado.

“A ideia para a construção continua a ser a venda antecipada de carnês com um prazo de dez anos. O bom é que o sócio que precisar de financiamento para comprar o carnê vai encontrá-lo no próprio banco que também vai disponibilizar parte do dinheiro para o estádio. Será criado um fundo fiduciário para todo o projeto de modo que o dinheiro só possa ser utilizado para esse fim, a nova Bombonera, e nenhum outro”, apontou Jorge em entrevista a rádio argentina Late 93.1.

A grandiosidade para atender ao processo de crescimento que o clube de La Boca constituiu ao longo de sua história é um dos grandes motivadores do projeto ser colocado na Isla Demarchi. Além da capacidade de 112 mil pessoas, o novo estádio que seria erguido em área equivalente a 12 hectares (120 mil m²) onde três pontes retráteis seriam constituídas para a entrada dos torcedores nas instalações da ‘Nova Bombonera‘.

Outro elemento que foi colocado em pauta para a localização da nova casa boquense é constituir apenas uma distância necessária do bairro de La Boca e da atual Bombonera, sendo separados somente por 1,3 quilômetros. Com isso, os responsáveis pelo projeto entendem que a necessidade de renovação não significaria um distanciamento das raízes do clube.