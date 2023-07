Marcelo Moreno fala sobre chance de evolução em Sevilla x Del Valle

Na tarde desta quarta-feira (19), Sevilla e Independiente del Valle protagonizarão um momento histórico ao decidirem a primeira edição do UEFA-Conmebol Desafio de Clubes. O torneio, anunciado recentemente pelas entidades, reúne os campeões da Sul-Americana e da Liga Europa para confronto único onde o palco da primeira edição será o Estádio Ramón Sánchez Pizjuan, casa do clube espanhol.

Leia mais: Técnico do Colo-Colo deixa dura mensagem após ser goleado pelo América-MG

Universitario perde longa invencibilidade em casa

Para o compromisso que acontecerá à partir das 17h (de Brasília), o centroavante boliviano Marcelo Moreno destacou o grau de dificuldade esperado para o compromisso. Porém, sem deixar de mencionar o fato de que embates dessa magnitude trazem a oportunidade de exibir o trabalho desenvolvido nos últimos anos pelo Del Valle:

“Será uma honra participar de um torneio internacional, contra um adversário extremamente qualificado. Já ganhei uma Europa League e sei como é disputar esse tipo de decisão. Temos um time forte e iremos competir duro contra o Sevilla. Queremos mais esse título inédito e acho que é um torneio que vem para ficar, então ser o primeiro campeão vai ser ainda mais especial. Vejo que o futebol sul-americano vem evoluindo bastante e é uma forma de mostrarmos que existe muito time forte por aqui também. Acho que temos um treinador e uma equipe extremamente competitiva e queremos mostrar nosso trabalho a nível mundial também.”

O aspecto de aprenzidado, evolução e preparo visando os desafios seguintes na temporada 2023 (Campeonato Equatoriano e Libertadores) também foi mencionado pelo atleta de 36 anos de idade.

“Vemos esse torneio não só como uma oportunidade de ter mais uma taça, mas também de nos preparamos para as decisões que teremos pela frente. Acho que podemos aprender muito nesse jogo contra o Sevilla e, realmente, evoluirmos. Assim voltando até melhores para a Libertadores e Campeonato Equatoriano”, concluiu.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!