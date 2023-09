Marcelo Moreno, sobre enfrentar a Argentina: ‘Desafio muito grande’

A Bolívia irá enfrentar a Argentina, pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, nesta terça-feira (12), às 17h (de Brasília). Esse será o primeiro jogo de La Verde em sua casa e será contra a atual campeã do mundo.

No jogo de estreia, a equipe do camisa 9 foi derrotada fora de casa, para o Brasil, por 5 a 1. Agora, em seus domínios, o time boliviano quer fazer valer sua força e conquistar os primeiros pontos. Sendo que, nas Eliminatórias para a Copa de 2022, o centroavante Marcelo Moreno marcou o único gol da Bolívia nos jogos contra os argentinos.

“Vamos jogar em casa, com a força do nosso povo, o que será muito especial, como sempre. Jogar contra os atuais campeões do mundo é um desafio muito grande, ainda mais quando se tem um jogador como o Lionel Messi do outro lado, um dos melhores da história do futebol. Entraremos com muita vontade e esperando sair com um bom resultado”, disse o atacante.

Recentemente, Messi se tornou (ao lado de Luis Suárez) o maior artilheiro da história das Eliminatórias sul-americanas, com 29 gols. O atacante boliviano ocupa a terceira colocação nesse ranking, com 22 gols em 58 jogos, algo que rende muito orgulho e responsabilidade para o atleta de 36 anos de idade:

“Me sinto honrado por ser um dos maiores artilheiros das Eliminatórias ao lado de craques como Messi e Suarez. Isso prova também a força do futebol boliviano e a evolução do nosso futebol. Mas tento pensar no coletivo. Temos um jogo em casa, após uma derrota difícil. Quero concentrar mais no que podemos melhorar na competição. Como disse, em algumas oportunidades, sonho em levar nossa seleção para a Copa do Mundo e mantenho meu foco nisso”, finalizou Marcelo Moreno.