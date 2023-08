Marcelo Ryan projeta clássico de Yokohama na J-League

Em situações opostas na tabela do Campeonato Japonês, os dois clubes de Yokohama se enfrentam na manhã do próximo sábado (26). Enquanto o visitante, Yokohama Marinos, lidera a liga com 50 pontos, o mandante, Yokohama FC, soma apenas 18 pontos e está na penúltima posição da J-League.

Esta é a quarta rodada da liga desde o retorno após o pequeno hiato em julho. No confronto que marcou o retorno, o Yokohama FC venceu o Vissel Kobe, então líder, por 2 a 0. Para o atacante brasileiro Marcelo Ryan, a equipe deve usar o triunfo em questão como exemplo do que deve ser repetido no clássico:

“Temos que chegar no campo e colocar em prática tudo que foi feito contra o Kobe, se impor no jogo, ganhar as divididas. Assim, tenho certeza que, no final da partida, sairemos com o triunfo.”

Este será o segundo clássico disputado pelo brasileiro. No primeiro turno, o Marinos venceu por 5 a 0. Apesar de reconhecer o talento do rival, Marcelo acredita que a situação será bem diferente no returno:

“Por ser um clássico, a atmosfera é diferente, a preparação é mais intensa. Sabemos da qualidade da equipe do Marinos, mas conversamos muito na semana e vimos os vídeos deles. Vamos colocar em prática o que o técnico nos passou para que possamos sair com os três pontos no derby.”

Contratado em agosto de 2022, o jovem de 21 anos já adicionou um acesso a elite japonesa ao seu currículo e, no clássico deste sábado, chegará a marca de 30 partidas pelo Yokohama, uma a mais que disputou no Bahia.