Marquinhos, do Arsenal, comemora dois anos como profissional

Nesta segunda-feira (10), o atacante Marquinhos, atualmente no Arsenal, comemora dois anos da sua estreia como jogador profissional. Na oportunidade, o avante formado nas categorias de base do São Paulo entrou aos 33 minutos do segundo tempo em confronto da equipe paulista com o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 10 de julho de 2021.

Em seu perfil nas redes sociais, o atleta de 20 anos de idade celebrou a data marcante em sua vida onde, apesar da ciência de que ainda existe um longo caminho pela frente, Marquinhos faz questão de ser grato ao clube que o revelou:

“Há dois anos, o que era sonho começou a virar realidade. Nunca vou me esquecer do sentimento de estrear como jogador profissional vestindo a camisa do São Paulo no Morumbi. Sei que a caminhada no futebol está só no início, mas a gratidão a todos que me ajudaram a subir cada degrau é eterna”, comemorou o atacante.

Depois de ter disputado a última temporada europeia com a camisa do Norwich, Marquinhos está em pré-temporada com o elenco do Arsenal, clube que fará seu primeiro amistoso na nova temporada contra o Nurenberg (Alemanha), na próxima quinta-feira (13). Recentemente, ele foi convocado e disputou o Mundial Sub-20 pela Seleção Brasileira.

