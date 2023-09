Mascherano revela frustração na carreira

Nas décadas de 2000 e 2010, a seleção argentina produziu diversos craques dentro das quatro linhas, mas não conseguia o êxito de vencer torneios.

Capitão de grande parte das últimas gerações, Javier Mascherano conversou com a TyC Sports e falou sobre a frustração de não ter quebrado a seca d títulos da albiceleste.

“A minha geração faltou ganhar. No futebol nem sempre é tão fácil como pensam. Não vencemos e passamos por momentos duros”, disparou, antes de completar:

“Hoje em dia, a atual geração é melhor e ele tiveram o prazer de ganhar com a camisa da Argentina.

Com a braçadeira de capitão, Masch perdeu as finais da Copa América e Copa do Mundo, fato que doeu muito e marcou uma geração como ‘ fracassada’.