Matheus Pato vive ansiedade por disputa da primeira Champions asiática

O atacante Matheus Pato está prestes a disputar a sua primeira Liga dos Campeões da Ásia. Reforço do Shandong Taishan (China) para o restante da temporada, o atleta que brilhou recentemente no futebol da Indonésia (27 gols e três assistências em 35 partidas pelo Borneo Samarinda) falou sobre a sua expectativa para a Champions da Ásia.

O Taishan está no Grupo G onde disputará uma das duas vagas para o mata-mata contra Yokohama Marinos (Japão), Incheon United (Coreia do Sul) e Kaya, das Filipinas. Por isso, Matheus fez um adendo sobre a dificuldade esperada para a primeira parte do torneio bem como a confiança existente diante da boa temporada feita até o momento nas competições nacionais (Superliga Chinesa e Copa da China).

“A ansiedade existe. Vai ser a minha primeira Champions asiática, caímos num grupo duro, mas estou bem confiante. Nossa equipe tem qualidade. Estamos fazendo uma boa liga nacional, chegamos à semifinal da Copa e temos tudo para avançar na Champions”, afirmou.

A respeito dos clubes vindos da Arábia Saudita, favoritos para muitos diante da volumosa quantidade de contratações vindas do futebol europeu, Matheus demonstra respeito pelas equipes que se reforçaram. Com isso, ele espera ter a oportunidade de confrontar um desses clubes em uma hipotética decisão de Champions na Ásia:

“Talvez sejam os favoritos, pelo investimento feito. Mas só os enfrentaríamos na fase final. Acredito bastante que podemos ir longe e nos confrontarmos contra uma dessas equipes na final.”