Vindo de passagens um tanto quanto frustrantes por Flamengo e Universidad Católica, o lateral-direito Mauricio Isla seguirá atuando no futebol da América do Sul. Mais precisamente, pela equipe do Independiente.

Através de seus canais oficiais, o clube de Avellaneda fez o anúncio do atleta de 35 anos de idade que terá sua primeira experiência no futebol argentino. Formado na base da Católica, Isla rumou cedo para o futebol europeu onde teve considerável rodagem em equipes de diferentes países como França (Olympique de Marselha), Itália (Cagliari, Udinese e Juventus), Inglaterra (Queens Park Rangers) e Turquia, país onde defendeu o Fenerbahçe.

Em 2020, o lateral de história respeitável também na seleção do Chile (bicampeão da Copa América em meio a 136 partidas com cinco tentos assinalados) decidiu retornar ao continente americano. Porém, tanto no Brasil como em seu país de origem, não conseguiu repetir as atuações que lhe tornaram uma das referências na chamada ‘Geração Dourada’ chilena.

A chegada de Mauricio Isla é a quarta contratação feita pelo Independiente na atual janela de transferências. Antes, o Rojo havia oficializado as chegadas do zagueiro Felipe Aguilar, do meio-campista Federico Mancuello além do atacante Alexis Canelo.