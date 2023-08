Médico na Argentina se machuca antes de atender jogador lesionado

Na reta final do jogo válido pela terceira divisão da Argentina entre Colegiales e Los Andes, um habitual atendimento médico após um atleta da equipe visitante ficar no chão com dores se transformou em uma espécie de ‘lesão dupla’.

Já aos 40 minutos do segundo tempo, período onde os anfitriões venciam por 1 a 0, Alan Ortiz protagonizou um choque de cabeça com Kevin Ortiz onde o atendimento médico se fez necessário por parte dos visitantes.

Todavia, o que ninguém esperava era que, ao adentrar o gramado do Estádio Libertarios Unidos, o médico do Los Andes, David Sznajderhaus, acabasse travando sua perna no solo e torcesse o tornozelo de forma que ele também acabou indo ao solo. Chegando, inclusive, a aparentar estar chorando por conta das dores.

Diante deste cenário, coube a equipe médica do Colegiales prestar suporte tanto ao jogador lesionado como ao próprio médico do Los Andes, removido de campo com o apoio de seus companheiros de profissão.

Nas redes sociais, o clube visitante não deu maiores detalhes sobre qual a extensão da lesão de David, se limitando a desejar força em sua recuperação e agradecendo o apoio prestado pelo clube adversário na situação:

“Desde o Club Atlético Los Andes, enviamos força ao nosso médico da equipa principal, David Sznajderhaus, que sofreu uma lesão no tornozelo direito durante o jogo de terça-feira. E também agradecemos ao Colegiales pela sua atenção e predisposição em todos os momentos.“