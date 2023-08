Meio-campista do Gimnasia está perto do futebol europeu

A trajetória do Gimnasia, no primeiro tempo, não foi das mais destacadas se considerarmos o 22° lugar no Campeonato Argentino e a eliminação na primeira fase da Sul-Americana. Todavia, isso não impediu que um dos nomes dos Tripeiros chamasse a atenção do futebol europeu.

O meio-campista Ignacio Miramón, cria das categorias de base do clube e consolidado entre os profissionais na primeira metade de 2023, tem negociação em estágio avançado para ser oficializado como reforço do Lille (França). As informações são do jornalista argentino César Luis Merlo.

Miramón estaria, inclusive, com os termos verbalmente acertados junto ao clube do Velho Continente assim como entre Lille e Gimnasia. O valor da transação seria de sete milhões de euros (R$ 37,5 milhões) pelo equivalente a 85% dos direitos econômicos do atleta atualmente com 20 anos de idade.

Em 2023, Miramón fez 27 compromissos, começando 25 deles como titular e ultrapassando a marca de dois mil minutos em campo pelo clube de La Plata. Além disso, marcou presença com duas atuações na primeira fase do Mundial Sub-20 com a seleção da Argentina.

Desta forma, o que restaria para ambos os clubes poderem considerar a negociação com concluída são questões documentais além de Ignacio Miramón viajar até a França para concluir os habituais trâmites burocráticos finais: exames médicos e assinatura de contrato. Não se sabe, ao certo, qual seria o tempo de acordo no novo vínculo.