Messi ataca como ‘treinador’ do seu filho no Inter Miami

Fora do jogo do Inter Miami contra o Atlanta United, Lionel Messi aproveitou a sua folga do calendário da MLS para acompanhar Thiago, o seu filho mais velho.

O garoto integra o time sub-12 do clube norte-americano e dá seus primeiros passos como jogador no Estados Unidos.

Sob os olhares atentos do pai, Thiago atuou pelo Inter Miami e recebeu algumas instruções durante o seu jogo.

Vale citar, que antes do Inter Miami, o filho mais velho de Messi atuou nas categorias inferiores do Barcelona.