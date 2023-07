Messi faz mais dois gols com a camisa do Inter Miami; assista

O craque Lionel Messi está 100% com o Inter Miami. Em seu segundo jogo pelo time norte-americano, o camisa 10 anotou outros dois gols.

LEIA MAIS: Apostas da semana 25 a 27/07 – Palpites na bet365

Pensando na Libertadores, Bolívar antecipa jogo do Boliviano

Diante do Atlanta United, o argentino recebeu lançamento de Busquets, invadiu a grande área e bateu na saída do goleiro. No rebote, Messi empurrou para a rede.

O segundo veio em rápido contra-ataque iniciado pelo argentino. Ele acionou o companheiro e correu na grande área para empurrar e estufar o barbante do adversário.

Até o momento, o Inter Miami vence o Atlanta United pela Leagues CUP e, caso confirme a vitória, carimba uma vaga na próxima fase.

🚨GOAL | Inter Miami 1-0 Atlanta United | Lionel Messipic.twitter.com/gqTQFcbE8V — VAR Tático (@vartatico) July 25, 2023