Messi já é o terceiro maior artilheiro da história do Inter Miami

Na última terça-feira (15), o Inter Miami atropelou o Philadelphia Union, por 4 a 1, e garantiu sua vaga na decisão da Leagues Cup onde enfrentará o Nashville SC. O clube do Tennessee, na outra semi, bateu o Monterrey por 2 a 0.

Pela sexta partida consecutiva, Lionel Messi deixou sua marca defendendo a franquia da Flórida e fortalece a ideia de que, em um futuro próximo, estará brigando por postos ainda mais altos na artilharia histórica do clube que surgiu em 2018, mas se estruturou para participar de competições como a Major League Soccer (MLS) à partir de 2020.

O líder deste quesito é outro nome proveniente da Argentina e ex-companheiro de Messi na Albiceleste, caso do hoje ex-jogador Gonzalo Higuaín. Em sua passagem no clube, foram 29 tentos em 70 aparições. O segundo é um dos atuais companheiros de Lionel, o centroavante equatoriano Leonardo Campana, autor de 16 tentos em 52 compromissos.

Ao todo, o novo camisa 10 do Inter Miami marcou nove tentos nos seis compromissos que disputou, todos eles pela disputa que reúne equipes tanto da MLS como também da Liga MX. Com isso, ele igualou o meio-campista finandês Robert Taylor e o venezuelano Josef Martínez, dois nomes do atual plantel dirigido pelo técnico Gerardo Martino.