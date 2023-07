Messi pode ganhar a companhia de mais um reforço no Inter Miami

Com a chegada de Messi, o Inter Miami começa a buscar reforços no mercado da bola e o futebol sul-americano é prioridade.

Por conta da facilidade do preço, o time norte-americano tenta angariar talentos e conta com as imagens dos seus astros.

De acordo com as informações dos meios de comunicação da Argentina, o Colón foi procurado pelo Inter Miami.

Indicado por Tata Martino, Facundo Farias é visto como um excelente investimento e, até mesmo para retorno de dinheiro no futuro.

Vale citar, que Facundo Farias foi procurado pelo Boca Juniors e River Plate, mas na ocasião não houve acordo entre as partes.

