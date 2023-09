Messi tem a primeira marca negativa nos Estados Unidos

Na noite do último domingo, o Inter Miami deu mais um passo em sua recuperação na MLS e derrotou o Los Angeles FC por 3 a 1.

Com Messi em campo, a equipe não se intimidou diante do atual campeão e mostrou que tem bola para reagir na temporada.

Os gols do Inter Miami saíram através de Facundo Farias, Jordi Alba e Leonardo Campana. Ou seja, Messi não balançou a rede.

Apesar de não ter feito nenhum gol, Messi foi um dos melhores em campo e deu duas assistências aos companheiros.

Jejum

Vale citar, que desde a sua chegada aos Estados Unidos, esta é a primeira vez que ele fica dois jogos seguidos sem marcar. Antes do LAFC, ele não marcou no empate sem gols diante do Nashiville SC.