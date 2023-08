Messi vai em busca de novo objetivo no Inter Miami

Maior contratação da história da Major League Soccer, Lionel Messi começa a traçar novos objetivos com a camisa do Inter Miami.

Se no primeiro momento ele faturou a Leagues Cup e colocou o time na decisão da Copa Nacional, agora ele mira a MLS.

No momento, o Inter Miami aparece na lanterna da Conferência Leste com 18 pontos. O Chicago Fire, último time que garante vaga na repescagem dos playoffs, aparece com 32.

Com mais 11 jogos pela frente, Messi e seus companheiros precisam tirar uma vantagem de 14 pontos nas rodadas finais.

Caso consiga, o Inter Miami vai disputar a repescagem da sua Conferência e manter vivo o sonho do inédito título nacional.

Campanha até o momento:

22 jogos

5 vitórias

3 empates

14 derrotas