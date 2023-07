México, com autoridade, bate Jamaica e está na final da Copa Ouro

A decisão da Copa Ouro está definida. Enfrentando na semifinal a Jamaica, o México soube se impôr e venceu por 3 a 0, em partida ocorrida no Allegiant Stadium. Com isso, o vencedor da edição 2023 do principal torneio entre seleções da Concacaf sairá do confronto entre os mexicanos e o Panamá.

Primeiro tempo

Logo no primeira chance que La Tri teve de subir ao plano ofensivo, uma virada de jogo bem feita encontrou Jesús Gallardo com liberdade para fazer o cruzamento rasteiro onde Érick Sánchez deu o corta luz para Henry Martín. O camisa 20 dominou e bateu no extremo canto esquerdo do goleiro Andre Blake que ficou sem reação.

Nos momentos imediatamente depois da abertura do marcador, os mexicanos chegaram a ensaiar uma pressão onde Blake foi acionado em pelo menos outras duas oportunidades, símbolo do ataque rápido e bastante móvel dos comandados de Jaime Lozano.

Além de ter pouco tempo a posse de bola, os jamaicanos não conseguiam aplicar a ideia de jogo em transições rápidas por conta do contexto em que a partida se apresentava. Parando, especialmente na boa organização defensiva do México que poucos espaços oferecia para ameaças ao gol de Guillermo Ochoa. E o ambiente que já era favorável para a representação mexicana ficaria ainda melhor aos 29 minutos. Em cobrança de falta, Luis Chávez bateu com absoluta maestria, no ângulo esquerdo de Andre Blake, fazendo 2 a 0 no Allegiant Stadium.

Segundo tempo

O retorno das equipes para a etapa complementar, diante do ambiente apresentado, praticamente obrigava aos comandados pelo treinador islandês Heimir Hallgrímsson a uma postura de maior agressividade do selecionado jamaicano. Entretanto, não foi necessariamente o que se viu.

Apesar de boa oportunidade criada onde Michail Antonio teve espaço e ângulo para bater, mas acabou pecando na pontaria, a defensiva do México se mantinha sólida e com um Memo Ochoa que praticamente não aparecia no confronto. No outro lado do campo, La Tri até tinha mais campo para se valer do contra-ataque e notoriamente se armava para essa ideia de jogo dado o conforto no marcador. Todavia, cometendo erros justamente no terço final de campo, acabava não sendo tão insinuante como na primeira parte do embate.

Assim, em meio a uma troca de prevalência de posse de bola, o confronto se encaminhou para o final onde ainda houve tempo para descida no lado esquerdo do ataque mexicano resultasse em bola tocada rasteira, para dentro da grande área, e Roberto Alvarado apenas sacramentar a classificação.

