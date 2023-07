México supera Costa Rica e vai à semifinal da Copa Ouro

O México é a segunda seleção classificada para as semifinais da Copa Ouro. Frente a Costa Rica, os comandados pelo técnico Diego Lozano venceram por 2 a 0 e aguardam o vencedor entre Guatemala e Jamaica – adversários deste domingo (9), às 18h (de Brasília) – para conhecer seu próximo oponente.

As ideias de jogo imaginadas antes mesmo da bola rolar se concretizaram onde a Tri manteve a posse de bola, em busca de espaços, enquanto os Ticos buscavam agilizar sua retomada e aproveitar lances de contra-ataque.

Entretanto, na etapa inicial, isso não necessariamente significou volume criativo notório dos mexicanos, tendo seu momento mais claro de marcar quando o lateral-direito Jorge Sánchez parou em boa defesa do arqueiro Kevin Chamorro. Por sua vez, os costarriquenhos também tiveram oportunidade aguda de marcar quando Anthony Contreras bateu de fora da área, com a perna esquerda, e exigiu defesa importante de Guillermo Ochoa.

Na volta do intervalo, com apenas cinco minutos, Henry Martín recebeu bom passe para se infiltrar na grande área da Costa Rica e foi derrubado dentro da área, penalidade imediatamente marcada pela arbitragem. Na cobrança Orbelín Pineda esbanjou categoria e colocou no canto esquerdo, tirando Chamorro do lance.

Sem características de assumir o controle das ações para reagir no placar, os Ticos não modificaram sua estratégia, mas viram as chances se tornarem ainda ais raras do que haviam aparecido na etapa inicial.

Dessa forma, coube ao México sacramentar sua classificação aos 42 minutos quando Roberto Alvarado teve liberdade para carregar no lado esquerdo da grande área e cruzar rasteiro para Érick Sánchez mandar de primeira, com a perna esquerda, sem chance de defesa para o arqueiro Kevin Chamorro.

