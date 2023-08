Miguel Borja faz homenagem a ex-clube na rede social

Reserva do River Plate, Miguel Borja não vive seu melhor momento com a camisa do time argentino e convive com críticas.

A torcida acredita que falta mais empenho do atleta e o seu jeito tranquilo não agrada no Monumental de Núñez.

Em meio as contestações sobre o seu perfil, Miguel Borja usou a conta no Instagram para relembrar o Junior Barranquilla.

Conhecido por ser o time do coração do centroavante, o Tiburón completa 99 anos de vida nesta segunda-feira e teve postagem do então camisa 9.

Em duas passagens no Barranquilla, Borja marcou 51 gols em 97 partidas disputadas pelo clube colombiano.