Longe dos tempos de glória no time argentino, Miguel Borja convive com a realidade do banco de reservas e pouco tempo no gramado.

Mesmo assim, o colombiano não perde o carinho com o elenco e, de forma surpreendente, manifestou seu sentimento na rede social.

Com uma foto da comemoração do título do Campeonato Argentino, Borja enviou uma mensagem aos companheiros e garantiu que coisas boas irão acontecer.

“Agradeço ao apoio incondicional. Nesta oportunidade, não podemos alcançar o nosso objetivo, mas sigo confiando em Deus e no talento de cada companheiro. Estou seguro que o nosso futuro será bem melhor”.