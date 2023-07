Milan busca outro norte-americano para o seu plantel

O atacante norte-americano Christian Pulisic pode ganhar um ‘conterrâneo’ nas fileiras do Milan, ao menos, de acordo com a informação veiculada recentemente pelo jornalista italiano Fabrizio Romano.

De acordo com o profissional especializado no mercado de transferências, o meio-campista Yunus Musah é o novo alvo do clube Rossonero onde, entre o atleta atualmente no Valencia e o Milan, já existe um acordo formatado.

Neste momento, a situação precisaria avançar somente no campo envolvendo a representação de Milão e o Valencia. Sendo que, após a última temporada decepcionante na disputa de LaLiga, o clube da Espanha tem se movimentado para promover uma reformulação no plantel onde oportunidades de negócio para vender nomes valorizados, como é o caso de Musah, serão consideradas.

Aos 20 anos de idade, Yunus Musah está absolutamente consolidado na equipe das Astúrias desde que ascendeu das categorias de base do Valencia, algo que ocorreu em 2020. De lá pra cá, o atleta de passagens também pela base de Giorgone (Itália) e Arsenal fez 108 jogos com cinco gols e três assistências.

Com isso, gradualmente ele também ganhou espaço pela seleção dos Estados Unidos, construíndo trajetória até então de 27 jogos e dois títulos da Liga das Nações da Concacaf.

