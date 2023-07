MLS tenta inovar em transmissão da apresentação de Lionel Messi

Batizado oficialmente como ‘A Revelação’, a apresentação de Lionel Messi como reforço do Inter Miami tem a promessa de ser um dos eventos mais badalados dos últimos anos em grandiosidade e visibilidade ao redor do globo.

E, para trazer um caráter de ineditismo ainda maior, a Major League Soccer (MLS) tem mantido contato com emissoras de televisão como Fox, Univision e também a Concacaf pensando no intervalo da decisão da Copa Ouro. Ao menos, é o que aponta informação recentemente difundida pelo veículo estadunidense The Athletic.

Originalmente, o confronto que ainda será definido via semifinais (Estados Unidos x Panamá e Jamaica x México) tem início previsto para às 21h (de Brasília), algo que seria simultâneo ao horário previsto de início do evento de apresentação de Messi no DRV PNK Stadium.

Dessa forma, a ideia levantada pela MLS e que vem sendo orquestrada nos bastidores é que o grande momento de apresentação do argentino ocorra exatamente no intervalo da decisão, potencializando o caráter de audiência do evento diante do alcance de outros veículos de massa. No momento, o acordo de exibição está restrito aos assinantes do ‘Season Pass’ da MLS, inserido dentro do serviço de streaming Apple TV+.

Além de Lionel Messi, existe a possibilidade do Inter Miami aproveitar o momento e também introduzir outros dois reforços estelares e, assim como Leo, portadores de larga história no Barcelona. São os casos do meio-campista Sergio Busquets (já anunciado) e do lateral-esquerdo Jordi Alba, tido como extraoficialmente acertado com a representação da Flórida.

