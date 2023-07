Na Bulgária, Léo Sena comemora retorno ao futebol profissional

Nome formado nas categorias da base do Goiás, o meio-campista Léo Sena teve participação de destaque no início de carreira pelo Esmeraldino, clube pelo qual foi tricampeão estadual. Não à toa, diante do bom futebol apresentado na época, logo chamou atenção do Atlético-MG, que o contratou em junho de 2020. Após rápida passagem pelo Galo se transferiu ao Spezia, da Itália.

No entanto, quando estava no clube da Velha Bota, o meio-campista teve a carreira interrompida. Por conta de complicações ao contrair Covid-19, acabou tendo sequelas ao desenvolver uma Miocardite que, em termos resumidos, se trata de uma inflamação na área do coração responsável pelo bombeamento do sangue.

Devidamente recuperado, o brasileiro está de volta ao futebol profissional e foi apresentado recentemente pelo Lokomotiv Plovdiv, equipe da primeira divisão da Bulgária. Oportunidade essa que significa um recomeço, como o próprio atleta exalta em publicação nas redes sociais:

“Depois de quase dois anos de medo e incertezas, estou de volta. Sem dúvida, os dois anos mais tristes da minha vida, pois fiquei impossibilitado de fazer o que mais amo. Mas isso era o de menos, pois o que mais importava era a minha saúde e, hoje, graças a Deus, estou apto a voltar a jogar futebol. Vamos, agora, para o próximo desafio. Atuarei pelo Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária. Agradeço a minha família, meu empresário e os poucos amigos que nunca deixaram de estar ao meu lado. Obrigado a todos que me acompanham e torcem por mim. Os planos de Deus são maiores que os meus.”

O primeiro compromisso oficial de Léo Sena pelo Lokomotiv Plovdiv, pela Primeira Liga, está agendado para o dia 12 de agosto, diante do Pirin.

