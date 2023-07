Na Copa Argentina, jogador marca gol contra de maneira bizarra

Na última quinta-feira (20), mais uma das ‘zebras’ que a Copa Argentina é capaz de proporcionar acabou se materializando. Enfrentando o Vélez Sarsfield, o San Martín de San Juan, atualmente na segunda divisão nacional, empatou em 2 a 2 no tempo normal e conseguiu a surpreendente classificação nas penalidades.

Entretanto, quando a partida já estava com 30 minutos do segundo tempo e tinha o placar de 1 a 1, na cidade de Córdoba, um lance bastante inusitado quase botou a perder as pretensões do clube radicado em cidade próxima à Cordilheira dos Andes.

Isso porque, depois de bola cruzada na área do San Martín onde o meio-campista Nicolás Pelaitay foi dividir dentro da área com o atacante do Fortín, Abiel Osorio, o camisa 5 acertou um chutaço que foi no ângulo, só que do seu próprio gol. Não dando, aliás, qualquer possibilidade de defesa e nem mesmo tempo de reação para o arqueiro Mariano Monllor.

Felizmente para o clube da segunda divisão argentina, Agustín Heredia buscou novamente a igualdade já aos 45 minutos e a marca da cal determinou o San Martín de San Juan na próxima fase da Copa Argentina.