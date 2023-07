Assistente deixa o campo após bolada violenta na Copa Ouro

Disputa considerada como a mais acirrada entre as quartas de final da Copa Ouro, o embate entre Estados Unidos e Canadá, neste domingo (9), teve um lance bastante inusitado logo no seu primeiro minuto.

Após jogada que se desenrolava pelo lado direito do ataque estadunidense, o zagueiro Kamal Miller, da representação canadense, ganhou na corrida e encheu o pé com o intuito de ‘isolar’ a bola pela linha lateral.

Entretanto, o assistente Crhistian Espinoza, que estava próximo do lance, não teve tempo de desviar da trajetória e acabou recebendo a bolada em cheio no rosto, acusando imediatamente o golpe e indo ao solo para receber o devido atendimento médico que resultou em paralisação do confronto.

Lo mandaron a a ver estrellitas Estados Unidos vs. Canadá pic.twitter.com/q12KuCptG0 — ThisIsLaLigaGT (@ThisIsLaLigaGT) July 10, 2023

Depois de quase dez minutos de assistência para Espinoza, foi compreendido que o mesmo não tinha condições de continuar no confronto e ele foi retirado do gramado com um pano no rosto, aparentemente, para conter algum tipo de sangramento.

Com isso, o até então quarto árbitro do compromisso no TQL Stadium, o jamaicano Oshane Nation, precisou assumir as funções do assistente um para que a partida pudesse transcorrer na cidade de Cincinnati.

