Na mira do Vasco, Abel Hernández faz gol importante no Peñarol

Se nos bastidores Abel Hernández trabalha para quebrar o seu contrato, dentro de campo o atacante mostra a sua importância ao Peñarol.

No último domingo, ele saiu do banco de reservas para dar três pontos ao Carbonero, diante do Defensor.

No Campeón Del Siglo, o duelo estava empatado por 1 a 1, quando Abel Hernández aproveitou o cruzamento e desviou para o fundo da rede.

O tento foi muito comemorado pelos jogadores e torcida, que fez a sua parte e empurrou o elenco para a vitória.

