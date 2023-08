Nacional começa em baixa o Campeonato Uruguaio

Considerado por muitos o principal favorito a ficar com o Clausura Uruguaio, o Nacional iniciou a competição de forma negativa.

Nos dois primeiros jogos contra Liverpool e Cerro Largo, o Bolso apenas empatou e a torcida ligou o sinal de alerta.

Como não é diferente de outro lugar do mundo, elenco e comissão técnica começam a ouvir críticas e cobranças.

Sem brilhar no Apertura e Intermedio, o Clausura é uma obrigação para o seu torcedor, que espera o Nacional nas finais do Uruguaio.

Calendário

O próximo jogo será no domingo, quando encara o Plaza Colonia dentro do seu estádio, pela 3ª rodada do Uruguaio.