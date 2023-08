Nacional quer ‘melar’ com estreia de Cavani

Na próxima quarta-feira, Boca Juniors e Nacional se reencontram e lutam por uma vaga nas quartas de final da Libertadores da América.

Leia Mais: Carlos Palacios quer ficar no Colo-Colo

Boca Jrs mantém mistério sobre Cavani na Libertadores

O time uruguaio visita a temida La Bombonera e lida com a fama de azarão no confronto com os argentinos.

Além de avançar no torneio continental, o Nacional tem o plano de ‘melar’ a estreia de Cavani com a camisa do Boca Jrs.

O uruguaio foi contratado às vésperas do confronto e não atuou em Montevidéu. Na Argentina, ele é peça certa no time.

Porém, a ideia da comissão técnica é deixar Cavani no banco de reservas e acioná-lo ao longo da etapa final.