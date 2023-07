Não é só o Botafogo! Veja outra zebra que lidera torneio na América do Sul

Nas primeiras 14ª rodadas do Campeonato Brasileiro, o Botafogo chama a atenção dos torcedores locais por conta da sua campanha.

Leia Mais: Apostas da semana 11 a 13/07 – Palpites na bet365

Liderança de torneio nacional é dividida por seis clubes; confira

Com 12 vitórias, o time de General Severiano aparece na ponta da tabela com 36 pontos, 10 a mais que seus concorrentes diretos: Flamengo e Grêmio.

Por conta do excelente desempenho, a expectativa é que o Botafogo possa confirmar o seu título de forma até tranquila no returno da competição e, quem sabe com recordes.

Chile

Porém, ao observar os torneios na América do Sul, é possível ver no Chile a zebra também aparece na liderança.

Longe de qualquer prognóstico positivo no início do ano, o Cobresal lidera o torneio e dá indícios que vai brigar pelo título.

A única diferença é que a vantagem para os concorrentes não é grande. O Huachipato está na vice-liderança, junto com a Universidad de Chile. Todos com 29 pontos.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!