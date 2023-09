‘Não temos que ter medo’, diz técnico da Bolívia sobre jogo com o Brasil

Chegando com o notório (e assumido) papel de ‘azarona’ para enfrentar o Brasil, nesta sexta-feira (8), pela estreia das Eliminatórias, a seleção da Bolívia tem ciência das dificuldades do compromisso. Entretanto, tenta levar isso como um desafio e a chance de fazer algo histórico, já que La Verde jamais venceu a Seleção como visitante em 12 oportunidades anteriores.

Na entrevista coletiva como prévia do embate que acontecerá no Mangueirão, em Belém-PA, o técnico Gustavo Costas destacou o tamanho do desafio. Entretanto, não deixou de, também, apontar a existência da chance de conseguir um resultado positivo como visitante:

“Estamos entusiasmados. Se Deus quiser, podemos fazer história. Não podemos cometer erros. Não podemos deixar o Brasil jogar, temos de atrpalhar seu estilo de jogo sem ficarmos recuados. Não temos de ter medo, isto é futebol.”

Gustavo também descartou qualquer possibilidade de deixar o comando técnico do selecionado da Bolívia por conta da enorme crise vivida no ambiente de clubes simbolizada pela recente anulação dos campeonatos nacionais.

“Não sou mentiroso, sempre disse a verdade. A Bolívia tem a minha palavra, não tem nada.”

Para o confronto desta noite, o provável time titular de La Verde deve vir com Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, Adrián Jusino, Marcelo Suárez e Carlos Roca; Miguel Terceros, Luciano Ursino e Gabriel Villamil; Roberto Carlos Fernández e Marcelo Moreno.