No Argentino, Talleres se anima para cortar diferença do River Plate

Clube indiretamente envolvido na partida entre River Plate e San Lorenzo, pelo Campeonato Argentino, o Talleres foi a equipe mais contente com o marcador sem gols do último sábado (8), no Nuevo Gasómetro.

Isso porque o resultado na região de Boedo fez com que o River, atual líder da competição aumentasse em apenas um ponto a distância, chegando as 54 unidades, enquanto o San Lorenzo não conseguiu ultrapassar o próprio Talleres, permanecendo em terceiro lugar, com 43 unidades.

Neste momento, o clube da região de Córdoba tem 44 pontos, dez a menos do que o ponteiro da competição, em distância que pode ser cortada caso a T vença seu compromisso na próxima segunda-feira (10), contra o Union, no Estádio Mario Kempes.

Apesar do ambiente ter se tornado um pouco mais favorável ao clube do interior do país, a situação ainda denota muito favoritismo para o River Plate ficar com a taça. Não à toa, se o triunfo do Talleres corta a distância para sete pontos, a derrota dá o título antecipado ao Millonario, pois faltarão apenas três jogos para o término.

