No Bolívar, Bruno Sávio corre risco de pegar ‘gancho’ pesado

O atacante brasileiro Bruno Sávio sequer teve a oportunidade de estrear em seu retorno ao Bolívar e o mesmo já pode ter de lidar com uma grave sanção emitida pelo Tribunal de Disciplina Desportiva (TDD) da Bolívia.

Leia mais: Marquinhos, do Arsenal, comemora dois anos como profissional

Allan cita ansiedade pelo acerto com o Flamengo: ‘Não dormia’

Isso porque o atacante de 28 anos de idade deixou o país em sua primeira passagem para defender as cores do Al-Ahly (Egito) antes de ter seu caso julgado pelo TDD onde teria agredido e ofendido verbalmente o árbitro boliviano Gaad Flores.

Segundo o que foi relatado pelo homem do apito, inclusive em súmula, tudo ocorreu na partida entre Bolívar e Always Ready no dia 4 de setembro de 2022. Depois de ter recebido cartão vermelho, Bruno teria acertado o peito do juíz com um empurrão e o xingado antes de deixar o gramado.

Três dias depois, Bruno Sávio chegou a apresentar desculpas por escrito a Gaad Flores, mas não chegou a ser efetivamente julgado porque concretizou sua transferência para o clube africano. Porém, pouco depois de seu retorno, o Tribunal de Disciplina Desportiva contatou o Bolívar e afirmou que irá emitir sua decisão nos próximos dias. Não se sabendo, até o momento, qual seria o artigo utilizado como base na possível pena e, consequentemente, os tempos mínimo e máximo que o atleta brasileiro pode ficar inapto a atuar pela Academia.

Vale ressaltar que, além da disputa do Apertura e do Clausura em caráter nacional, o Bolívar segue vivo na Libertadores onde, pelas oitavas de final, terá o Athletico-PR como seu adversário.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!