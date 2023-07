No Chile, clube escala jogador que não foi relacionado

Pela 19ª rodada do Campeonato Chileno, o Clássico de Colônias entre Unión Española e Audax Italiano terminou com uma categórica vitória dos donos da casa, no Estádio Santa Laura, pelo placar de 3 a 0. Entretanto, o resultado do último sábado (29), na capital do Chile, tem boas possibilidades de não possuir apenas o impacto esportivo do revés.

Leia mais: Valencia e Milan chegam a acordo por transferência de Yunus Musah

Mercado árabe vai atrás de Marquinhos, mas ouve negativa

Isso porque o clube de La Florida, logo com nove minutos de partida, teve de fazer uma subsituição onde o experiente Marcelo Díaz foi substituído por Gabriel Hachen. O problema é que, segundo informado pela TNT Sports do Chile, o jogador que entrou em campo não estava relacionado para o compromisso.

A punição prevista no Artigo 30 do regulamento que regre o Campeonato Chileno prevê que seja creditada a derrota por 3 a 0 ao clube infrator. Entretanto, o Audax já foi derrotado pelo placar citado, algo que não teria real impacto na atitude dos italianos.

Todavia, existe também a sanção econômica prevista no regulamento onde o valor da multa pode chegar a 18 milhões de pesos chilenos. Na atual cotação, essa quantia equivale a pouco mais de R$ 100 mil.