No mercado: Óscar Romero não é mais jogador do Boca Juniors

Uma medida importante e necessária para o Boca Juniors efetivar a contratação do atacante Edinson Cavani foi tomada recentemente com o clube oficializando a saída do meio-campista paraguaio Óscar Romero.

Leia mais: Palpites para a 27ª rodada do Campeonato Argentino

Lucas Fernandes indica diferença entre futebol japonês e brasileiro

“Óscar Romero assinou a rescisão de seu contrato, em comum acordo, com o Boca Juniors e não será mais jogador do clube após conquistar três títulos com a instituição. Obrigado por seu profissionalismo, dedicação e compromisso com o Boca, Óscar!”, afirmou o Xeneize em publicação nas redes sociais.

As taças citadas pelo clube de Buenos Aires foram conquistadas através de retrospecto que inclui 65 partidas com quatro gols e 12 assistências em um intervalo de dois anos. Especificamente em 2023, foram 20 jogos onde marcou duas vezes e deu cinco passes para gols de seus companheiros.

A movimentação em questão ganha importância pelo fato de que, para poder relacionar Cavani, o Boca precisava liberar uma vaga para atletas estrangeiros, algo concretizado com a saída de Romero.

Processo de reformulação

Além da provável chegada do centroavante uruguaio em vias de se concretizar e as recentes apresentações do lateral-direito Lucas Blondel e do atacante Lucas Jansson, Óscar Romero foi a segunda saída recente do elenco boquense. Isso porque o avante Luis Vázquez, cria da base, foi negociado com o futebol europeu tendo sido recentemente apresentado pelo Anderlecht, da Bélgica