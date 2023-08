No Real Madrid, argentino ganha pontos durante pré-temporada

É bem verdade que o meio-campista do Real Madrid que gerava maior expectativa quando dos jogos de pré-temporada, nos Estados Unidos, era o inglês Jude Bellingham. Contudo, quem também aproveitou o período para ganhar minutos na equipe principal foi o jovem argentino Nico Paz, de apenas 18 anos de idade.

Na análise do técnico Carlo Ancelotti, em palavras publicadas pelo jornal espanhol Marca, a capacidade técnica do jovem que chegou a atuar pelo Tenerife, ainda na infância, antes de chegar ao Real. Entretanto, é preciso ter cuidado e compreender que não se pode ‘pular etapas’ no processo de desenvolvimento do atleta:

“Nico tem muito talento e é muito jovem. Ele parece um jogador de time principal. Não queremos pressioná-lo porque ele precisa melhorar, mas ele tem qualidade para jogar no Real Madrid no futuro.”

Além do técnico do Real Madrid, quem também disse palavras bastante elogiosas para com Nico Paz foi uma verdadeira referência do clube no recente período vitorioso e que atua justamente no setor de meio-campo, o alemão Toni Kroos:

“Ele é muito bom, deveria sempre treinar conosco.”