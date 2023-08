Nome de Anderson Talisca é ligado ao Barcelona

Enquanto o movimento habitualmente mais notado na recente janela de transferência é de atletas da Europa indo para a Arábia Saudita, o jornal catalão Sport indicou a possibilidade de um nome fazer justamente o caminho inverso dessa relação. Isso porque o meia-atacante Anderson Talisca, do Al-Nassr, teria sido oferecido ao Barcelona em meio ao contexto onde o clube do Velho Continente perdeu Ousmane Dembelé, que rumou para o Paris Saint-Germain.

Maiores detalhes sobre quais seriam os números necessários para efetivar a transação não foram revelados pelo jornal da Catalunha. Apontando, apenas, que a oferta agradou a diretoria culé por significar uma figura que exigiria menor empenho financeiro para a reposição de peça que foi titular na última temporada do Barça.

Apesar do agrado em relação a Anderson Talisca, o nome do brasileiro não seria considerado como prioridade dentro da lista de reforços estabelecida na atual janela.

Figuras como os portugueses Bernardo Silva e João Félix são as prioridades em cenário onde o primeiro deles deve permanecer no Manchester City enquanto o segundo chegou a manifestar interesse de sair do Atlético de Madrid. Todavia, a questão financeira do Barcelona é impeditivo, precisando liberar espaço na atual folha salarial para investimentos dessa magnitude.