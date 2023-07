Nome histórico do futebol chileno, morre José Sulantay

O futebol chileno vive um triste dia nesta quinta-feira (20). Isso porque faleceu o ex-jogador e técnico José Sulantay, figura de grande importância no trabalho de formação de atletas e também feitos importantes de clubes com menor visibilidade dentro do próprio Chile.

Ao sofrer um AVC em 2021, a histórica figura nascida em Coquimbo que tinha 83 anos de idade viu seu quadro clínico passar por considerável piora, passando também por problemas cardíacos que chegaram a submtê-lo a uma internação recente que durou 17 dias. Com isso, José Sulantay acabou falecendo em sua própria casa, na cidade natal e “rodeado de pessoas próximas”, como foi frisado por seu filho, Marco, nas redes sociais.

Como atleta, sua trajetória foi constituída em equipes como La Serena, O’Higgins, Palestino, Antofagasta e Coquimbo Unido (dentro do Chile) além de UES, Atlético Marte (ambos de El Salvador), Cobán Imperial e Aurora FC, os dois da Guatemala.

Já no trabalho efetuado como técnico, mesmo tendo passagens por equipes da elite andina como Coquimbo Unido, Iquique e Cobreloa, foi na seleção chilena de base que suas ações ganharam destaque.

Comandando boa parte da chamada ‘Geração Dourada’ do país, ele era o comandante da Roja no Mundial Sub-20 em 2007, no Canadá, onde atletas como Mauricio Isla, Gary Medel, Arturo Vidal e Alexis Sánchez tiveram suas primeiras oportunidades de ganhar maior visibilidade. Nomes esses que, anos depois, formariam a espinha dorsal do selecionado bicampeão da Copa América em 2015 e 2016.

Não à toa, todos os citados além de alguns dos clubes mais tradicionais do Chile como Colo-Colo, Universidad de Chile e Universidad Católica prestaram suas condolências para com a trágica perda.