Nos EUA, árbitro se comunica com o VAR por telefone

Apesar de ser uma partida entre equipes de renome no cenário do futebol na América do Norte, Los Angeles FC e Monterrey, pela Leagues Cup, viram uma situação pra lá de inusitada ocorrendo no sistema do Árbitro de Vídeo (VAR).

A partida que ocorreu no histórico Rose Bowl, local que abrigou a decisão da Copa do Mundo de 1994, transcorria normalmente e com o placar de 2 a 0 para a representação norte-americana quando o VAR foi acionado para consultar um lance de impedimento.

Todavia, na necessidade do árbitro mexicano Héctor Martínez contatar os responsáveis pela verificação, foi constatado um problema sério de comunicação que inviabilizava as partes de estabelecerem contato. E foi aí que uma situação insólita ocorreu.

Isso porque Héctor se utilizou de um bom e velho telefone de gancho para manter a conversação com a equipe do VAR até a tomada de decisão. Com isso, não é de se espantar que a imagem de Héctor Martínez segurando o fone se tornou viral nas redes sociais.

A situação, aliás, parece ter desconcentrado sobremaneira o time que vencia já que, depois disso, o Monterrey buscou uma importante virada (com direito a gol de Sergio Canales, importante contratação vinda do futebol espanhol) por 3 a 2 e avançou para a semifinal da Leagues Cup. Com isso, enquanto o Inter Miami joga uma das semis com o Philadelphia Union, do outro lado, a representação mexicana duela com o Nashville SC por vaga na decisão.