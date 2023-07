Nos pênaltis, EUA bate Canadá e está na semifinal da Copa Ouro

Os Estados Unidos estão na semifinal da Copa Ouro. Na noite de domingo, os norte-americanos sofreram com o Canadá. Após o empate por 2 a 2 no tempo normal, o US Team levou a melhor na marca cal por 3 a 2.

Leia Mais: Assistente deixa o campo após bolada violenta na Copa Ouro

Campeonato Argentino: Platense e Tigre são os vencedores do dia

Na próxima fase, o US Team medem forças contra o Panamá, em jogo que será disputado na próxima quarta-feira.

O jogo

Diferente do que ocorreu na fase de classificação, os norte-americanos encontraram dificuldades para construir o seu jogo.

Quando conseguia furar o forte sistema de marcação dos canadenses, St Clair apareceu para segurar as finalizações.

Nos minutos finais o jogo enlouqueceu. Aos 44, Vazquez subiu no segundo andar e testou para abrir o marcador. Porém, não deu tempo de comemorar. Na saída de jogo, Canadá teve um pênalti e Vitória empatou.

Prorrogação

Nos 30 minutos finais, o jogo foi repleto de tensão e emoção. O Canadá tomou a vantagem com Shaffelburg em chute cruzado. Na sequência, em lance confuso, Kennedy viu a bola bater em suas pernas e cair no fundo da rede a favor dos norte-americanos.

Pênaltis

Na marca da cal, os Estados Unids bateram os canadenses por 3 a 2.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!