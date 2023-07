Nos pênaltis, Panamá derruba EUA e vai à decisão da Copa Ouro

O Panamá está na decisão da Copa Ouro. Fazendo uma das semifinais contra os Estados Unidos, nesta quarta-feira (12), a seleção da América Central emppatou sem gols no tempo normal para, nas penalidades, vencer por 5 a 4. Agora, a representação panamenha aguarda o oponente que virá do embate entre México e Jamaica.

Leia mais: Atacante formado no Del Valle é anunciado por clube europeu

Ex-Athletico lamenta que Vidal não tenha voltado ao Colo-Colo

Primeiro tempo

Logo na primeira chance que os estadunidenses tiveram de ir ao plano ofensivo, a jogada pelo lado direito teve cruzamento rasteiro de Brandon Vasquez onde Cade Cowell, de primeira, carimbou a trave esquerda da meta defendida pelo arqueiro Orlando Mosquera.

Entretanto, diferente do que poderia se imaginar, a sequência mostrou que a posse de bola era ligeiramente superior aos panamenhos onde os Estados Unidos até conseguia, em determinados momentos, ‘rondar’ a grande área adversária. Todavia, sem a movimentação e precisão necessárias para transformar esses momentos em novas chances de gol.

Por outro lado, o Panamá trabalhava com certa dificuldade sua troca de passes, encontrando mais espaço quando conseguia carregar pelos lados de campo. Foi dessa forma, inclusive, que o passe por elevação dado no flanco esquerdo encontrou bem Edgar Bárcenas na infiltração onde o camisa 10 mandou pro fundo das redes. Todavia, a arbitragem anulou o tento ao detectar impedimento do camisa 10.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!

Segundo tempo

A volta do intervalo apresentou poucas alterações no contexto geral do compromisso onde as jogadas em velocidade pelos lados seguia aparecendo como a alternativa mais frutífera para os dois lados. Foi exatamente dessa forma que o avanço de Cowell encontrou o cruzamento para Brandon Vasquez, praticamente sem goleiro, mandar por cima da meta adversária estando quase na pequena área. Do outro lado, o cruzamento preciso vindo da direta chegou em Ismael Díaz, mas a testada pro chão parou em excelente defesa de Matt Turner.

Após a metade da segunda etapa, momento onde as alterações começaram a ocorrer em maior volume, o US Team começou a se fazer mais presente em presença ofensiva. Porém, ainda parando na boa recomposição defensiva do Panamá.

Na última oportunidade do tempo normal, Adalberto Carrasquilla chegou a fazer explodir o torcedor canalero após bola parcialmente cortada pela defensiva estadunidense que foi tocada rasteira, por baixo de Turner. Porém, assim como na primeira etapa, o gol foi invalidado por impedimento.

Prorrogação e penalidades

Se faltou precisão e correção nas tomadas de decisão durante o tempo regulamentar, Iván Anderson esbanjou categoria aos nove minutos da primeira etapa. Ficando cara a cara com Matt Turner, o camisa 25 do Panamá chapelou o arqueiro e tocou para a meta vazia. Porém, ainda na primeira parte, o selecionado dos Estados Unidos apostou de maneira competente na bola área onde Jordan Morris escorou e Jesús Ferreira, de primeira, deixou tudo igual na cidade de San Diego.

Enquanto o tempo inicial da prorrogação foi de oportunidades mais claras, a segunda metade pareceu muito mais uma verdadeira luta contra o desgaste físico do que, necessariamente, apresentar alternativas para evitar as penalidades, algo que acabou sendo o destino da primeira semifinal da competição.

Depois de cada um dos lados perder uma cobrança nas batidas regulares, a defesa de Orlando Mosquera na batida de Cristian Roldán e o tento marcado por Carrasquilla nas alternadas determinou a classificação do selecionado dirigido por Thomas Christiansen.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!