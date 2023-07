Novo goleiro do Inter, Rochet ganha homenagem do Nacional

Sergio Rochet vai defender as cores do Internacional e, través das redes sociais, o arqueiro ganhou uma mensagem carinhosa do agora ex-clube: o Nacional.

Na postagem, o clube uruguaio relembrou os títulos conquistados por Rochet e o feitos individuais, que estão eternizados.

Vale citar, que antes de atuar com a camisa do Nacional, Sergio Rochet atuou pelo Danubio, AZ Alkmaar e Sivasspor.

En 4 años el “Chino” Rochet alcanzó 8 títulos (3 Campeonatos Uruguayos), quebró un récord de imbatibilidad y nos enseñó a todos una de las más disfrutables lecciones sobre liderazgo, humildad, talento y amor por Nacional. ¡Hasta la vuelta 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀́𝐍, hasta pronto Chino! 🧤 pic.twitter.com/gSc2nPUHZg — Nacional (@Nacional) July 8, 2023

