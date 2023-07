Novo time de Messi, Inter Miami acumula jejum de vitórias

O fim de semana não termina de maneira feliz para o Inter Miami, time que vai contar com o talento de Lionel Messi.

Fora de casa, a equipe de Miami visitou o DC United e acabou com o empate por 2 a 2, resultado que deixa o time na lanterna da Conferência Leste, com 18 pontos.

Além disso, agora são cinco jogos consecutivos sem ganhar na temporada. A última vitória veio pela Copa dos Estados Unidos, quando bateu o Birmingham por 1 a 0.

Na MLS a situação é mais delicada. Nos últimos oito confrontos, o Inter Miami perdeu cinco e empatou três.

Calendário

O próximo jogo do Inter Miami será no sábado, quando encara o St. Louis City, fora de casa.

