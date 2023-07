Oficial! Boca Jrs vende atacante por alto valor

Agora é oficial. De forma rápida, o Boca Juniors confirmou a venda de Luis Vázquez ao Anderlecht, da Bélgica.

Leia Mais: Campeonato do Mundo de Futebol Feminino de 2023: Um Torneio de Capacitação e Conquistas Brilhantes

Copa do Mundo Feminina 2023: O Despertar do Futebol das Mulheres

O valor da negociação girou em torno de 7 milhões de euros (R$ 35 milhões), valor que será revertido para fechar a contratação de Cavani.

Liberado, Vázquez viajou ao velho continente para sacramentar a assinatura do contrato e se apresentar aos novos companheiros.

Com a negociação, o time Xeneize vai manter 15% dos direitos econômicos do atleta em caso de uma futura venda.

Números

Ao longo da sua passagem no Boca Juniors, Vázquez disputou 97 partidas, sendo 46 como titular e anotou 16 gols.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!