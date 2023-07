Oficializado pelo Milan, Pulisic cita Kaká e Ibrahimovic como inspirações

Depois de ter a sua contratação tornada oficial por parte do Milan, o atacante norte-americano Christian Pulisic concedeu entrevista para o canal oficial do clube italiano onde repetiu, em algumas oportunidades, sentimentos como ‘orgulho’ e ‘honra’ em sua chegada.

Leia mais: Assistir futebol online no Brasil

Del Valle vence Cerro Porteño e vai para a final da Libertadores Sub-20

Em determinado momento, Pulisic chegou a reconhecer que não tinha ideia de que chegaria, no atual estágio da carreira, a ter a oportunidade de atuar no Velho Continente em um clube com as dimensões do Milan:

“Estou empolgado em chegar a um clube tão grande como o Milan. Sinto muitas emoções, orgulhoso de estar aqui com meu pai, meu agente. Orgulhoso e empolgado de traduzir isso em campo. Tive outras grandes experiências, mas esse é outro grande passo para mim. Poder jogar em uma liga como a Itália, na Liga dos Campeões da Europa, em um clube tão grande, vai me ajudar a evoluir na minha carreira, crescer como pessoa e também conhecer uma nova cultura. Espero aprender logo o italiano e também evoluir como pessoa.”

“Vindo de um país como os Estados Unidos onde o futebol não é o principal esporte, acho que (o esporte) cresceu muito de quando eu comecei. Então, é lindo quando posso voltar pra casa e jogar diante de tantos fãs. Fico muito orgulhoso, não imaginei que chegaria tão longe. Jogar profissionalmente na Europa e em um clube tão importante como o Milan. Me sinto honrado e agradecido por todo o apoio”, acrescentou o atleta de 24 anos de idade que já passou, na Europa, por Borussia Dortmund e Chelsea.

Em caráter de inspiração, o atleta que é uma das referências técnicas na seleção dos Estados Unidos apontou dois nomes que tem sua história marcada tanto com a camisa do rossonero como também atuações na Major League Soccer (MLS): Kaká e Zlatan Ibrahimovic. O último, aliás, foi justamente o ocupante anterior da camisa 11, agora de Pulisic.

“Na história do Milan, acho que o Kaká foi um dos maiores jogadores que eu assisti e, obviamente, ele é um ídolo pra mim. Foi ótimo ver ele ir para os Estados Unidos e jogar lá também. Gosto muito do seu estilo”, garante o atleta, concluindo:

“Zlatan (Ibrahimovic) foi um grande jogador, eu o assisti muito, outro que também esteve nos Estados Unidos e voltou para jogar aqui, é um jogador icônico. O número 11 pra mim… eu comecei a carreira usando a 22 e, quando vi que a 11 estava disponível, me pareceu algo bom. É exatamente a metade de 22, então, é assim que eu quero começar.”

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!