Olimpia ‘comemora’ turbulência no Flamengo

Desde o sorteio das oitavas de final da Libertadores da América, o Olimpia ligou o sinal de alerta ao ver que o Flamengo seria o seu rival.

Mesmo com a segunda melhor campanha na fase de grupos, o Decano caiu de rendimento nos jogos que antecederam o duelo com o Fla e até trocou de técnico.

Sob o comando de Francisco Arce, o time perdeu do Nacional e apenas empatou com o Sportivo Tridense, o que só aumentou a crise.

Porém, quando tudo parecia perdido, o Olimpia viu a turbulência explodir no rival com a agressão sofrida pelo atacante Pedro, que resultou na demissão do preparador físico Pablo Fernández.

Com isso, a expectativa é que a crise gerada com a situação no Fla, equilibre as coisas dentro de campo e ajude o Decano a sonhar com a classificação.

O primeiro duelo será no Maracanã. Por conta da boa campanha, o Olimpia decide em casa e espera chegar vivo para sonhar com as quartas de final.